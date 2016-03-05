В Испании неизвестные сорвали флаги РФ и Крыма с дома "друзей России"

Неизвестные сорвали флаги России и Крыма с дома на центральной площади испанского города Бургос (автономное сообщество Кастилия и Леон).

Об этом РИА Новости сообщил хозяин дома, соучредитель организации "Европейская платформа друзей России" Эухенио Дорао.

Флаги были вывешены на одном из фасадов зданий, выходящих на центральную площадь Бургоса Пласа Майор, как раз напротив мэрии, год назад.

Дорао, хозяин этого дома, решил столь необычным способом привлечь внимание к деятельности своей организации, цель которой "донести до людей, что Россия всегда была и остается частью Европы, и что Европа намного больше, чем члены ЕС и НАТО".

"Периодически платформа "друзья России" организует различные конференции в городе, на которых обсуждаются отношения России и Европы, события в Украине, российская история. Платформа не получает никакой финансовой поддержки извне, а существует за счет средств самих членов организации, начала активную деятельность после событий на Майдане в Киеве", - утверждается в сообщении.

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Дорао также сообщил, что на организацию оказывалось давление и поступали угрозы.