В России решили урезать расходы на оборону

Расходы Минобороны в 2016 году будут сокращены на пять процентов, сообщает Дождь со ссылкой на заявление замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой.

Отмечается, что при уменьшении бюджета ведомства президентом России Владимиром Путиным было принято решение, что госпрограмма вооружения "не подлежит секвестру вообще".

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"При секвестре бюджета на национальную оборону руководством страны было принято решение, что Госпрограмма вооружений не подлежит секвестру вообще. Также было принято решение, что бюджет Минобороны будет сокращен не на 10%, а на 5%", - сказала замминистра.

Шевцова добавила, что секвестр, в первую очередь затронет материально-техническое обеспечение и строительство. При этом, кроме гособоронзаказа, сокращению не подвергнутся социальные обязательства.

Как сообщалось ранее, в российском бюджете на 2016 год на национальную оборону запланированы 3,14 триллиона рублей (42,9 миллиарда долларов). Сокращение из этой суммы может составить 160 миллиардов рублей (2,18 миллиарда долларов).

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Издание отмечает, что основной объем сокращений придется на расходы по гособоронзаказу.