В Словакии проходят парламентские выборы

В Словакии началось голосование на выборах нового состава однопалатного Национального совета (парламента).

Почти 4,428 млн избирателей республики, население которой составляет 5,4 млн человек, смогут проголосовать на 5 тыс. 993 избирательных участках, сообщает ТАСС.

На выборах зарегистрированы 2 тыс. 882 кандидатов от 23 политических субъектов. Всего в парламент должны избрать 150 депутатов.

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Согласно прогнозам, активность избирателей на выборах будет не высокой. В голосовании, как ожидается, примет участие около половины из них.