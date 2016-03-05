В Бангкоке взорвался двигатель на речном трамвае – пострадали десятки людей

В Бангкоке число пострадавших в результате взрыва двигателя пассажирской лодки увеличилось до 67 человек. Ранее сообщалось о 58 раненых, пишет ТАСС.

Как сообщает бангкокский центр экстренной медпомощи "Эраван", 67 человек, пострадавших в результате инцидента, доставлены в пять городских госпиталей. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным полиции, на борту судна, перевозившего пассажиров по системе речных каналов Бангкока, находилось около 70 человек. Взрыв произошел в субботу утром во время остановки, когда лодка находилась у пирса.

По предварительной версии, речь идет о неисправности двигателя, работавшего на сжиженном газе. На кадрах наружного наблюдения, предоставленных полицией, хорошо видно, что перед тем как прогремел взрыв, со стороны кормы лодки, где расположен мотор, начал идти сильный дым.

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В Бангкоке существует система речных каналов, по которым курсируют лодки, перевозящие пассажиров. Как правило, данный вид городского транспорта не пользуется большой популярностью у туристов.