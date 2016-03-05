В Стамбуле полиция разогнала сторонников газеты Zaman

Об этом сообщает в субботу, 5 марта, Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В настоящее время в офисе газеты идут обыски, полиция продолжает разгонять протестующих, которые требуют прекратить нападки на Zaman. В результате применения спецсредств есть пострадавшие, в том числе среди оппозиционных депутатов и сотрудников самой газеты.

На штурм здания полиция пошла после того, как ранее 4 марта стамбульский суд назначил попечителей для управления Zaman. Коллектив издания опасается, что это приведет к его закрытию.

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Свою обеспокоенность в связи с возможным закрытием Zaman в пятницу высказал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Он назвал решение суда «шагом турецкого правительства против СМИ» и призвал Анкару соблюдать турецкую конституцию и международные нормы.