США сотрудничают, но не идут на уступки России в Сирии - Госдеп

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на пресс-конференции 4 марта, комментируя заявление одного из высокопоставленных представителей сирийской оппозиции Рийяда Хиджаба, который ранее заявил, что США часто идут на уступки России в Сирии.

Как передает РБК, Кирби отвечая на вопрос о том, разделяет ли он эту точку зрения, сказал, что не знаком с заявлением Хиджаба, но «не стал бы придерживаться такой формулировки».

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«Речь идет не об уступках, речь идет о работе с русскими с целью получить то, что все мы хотим, чтобы увидеть мирную Сирию и политический процесс, чтобы прекратить эту гражданскую войну», — заявил Кирби.

По его словам, США не ведут переговоры с Россией "с глазу на глаз" по всем вопросам. «И я говорю даже не о том, что происходит за пределами Сирии, а о том, что происходит внутри Сирии. У нас были, и, вероятно, продолжатся разногласия с Россией из-за различных факторов» — заявил Кирби.

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В то же время представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия взяла на себя ведущую роль в Международной группе поддержки Сирии (ISSG) и принесла пользу. «Они сотрудничали, и они участвовали в прекращении военных действий», — отметил Кирби.

«И опять же, в других вопросах у нас все еще есть проблемы с ними [с Россией]. Но, такая характеристика американского подхода, как просто «уступки», на мой взгляд является неточной, и я совершенно не согласен с этими замечаниями», — заключил Кирби.