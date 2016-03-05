Пилоты боевого F-15 в Британии были ослеплены лазером

Командование ВВС США подтвердило, что луч был направлен в сторону одного из их истребителей F-15 во время захода на посадку на аэродром Королевских ВВС Лейкенхит в ночь на четверг, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщила представительница командования, несмотря на то, что луч зеленого цвета не попал никому из членов экипажа в глаза, его вспышка, отразившись от остекления кабины, привела к временной потере пространственной ориентации пилотами.

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Посадка прошла благополучно, добавила она. По ее словам, это напоминало лазерную указку, только гораздо большей мощности.

Ослепление пилотов чревато крушением самолета и человеческими жертвами не только среди экипажа, но и гражданского населения на земле, предупредили в ВВС США.

В британском министерстве обороны, в свою очередь, сообщили, что попытки осветить лазером военные самолеты предпринимаются нечасто, однако добавили: "Подобные атаки подрывают безопасность полетов и являются наказуемым деянием. Подобные инциденты фиксируются, и о них сообщается полиции для принятия мер".

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За последние шесть лет управление по делам гражданской авиации в Британии зафиксировало более 9 тысяч инцидентов, связанных с лазерными лучами, направленными в сторону самолетов. Порядка 200 человек были пойманы и привлечены к ответственности.