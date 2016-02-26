Житель Латвии сядет в тюрьму за "шуточную" петицию о присоединении страны к России

Как передает Delfi.lv, ближайшие 6 месяцев Коптелов проведет за решеткой.

По словам адвоката Коптелова Илоны Булгаковой, полное решение суда будет доступно 11 марта, после чего оно будет обязательно обжаловано, поскольку это "позор для Латвии".

"Я считаю, что это позор для Латвии и это наказание чересчур суровое. Надо будет посмотреть, чем руководствовался суд. Это очень плохой прецедент, связанный с ограничением свободы слова. Призыв (к подрыву территориальной целостности Латвии) должен быть конкретным и недвусмысленным, когда ясно, что человек действительно призывает ликвидировать государственную независимость и хочет этого. В данном случае доказательства всего этого неубедительны", - считает адвокат.

Согласно материалам дела, Коптелов разместил на сайте avaaz.org петицию под названием "Обращение ко всем жителям Латвии! Сбор подписей за вхождение Латвии в состав Российской Федерации".

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"Если Латвия снова войдет в состав Российской Федерации, у всех жителей Латвийской Республики откроются громадные перспективы развития, намного большие, нежели при нынешнем нахождении в Евросоюзе. Уровень зарплат, пенсий и пособий станет также на порядок благоприятней для проживания. Если наше мнение не совпадает с вашим, то уж извините, у каждого человека есть право на высказывание своих мыслей (свобода слова)", - гласит текст петиции.

Подсудимый призвал пользователей интернета подписываться за выдвинутую им инициативу, однако постскриптум к сообщению гласит: "Ну а если на самом деле, то этот документ не несет не какой значимости и является шуткой. А если у кого либо плохо развито чувство юмора, то очень соболезнуем этому человеку".

Петиция до сих пор доступна на сайте Avaaz и продолжает набирать количество подписчиков. По состоянию на 26 февраля ее поддержали 7 360 человек.

Петиция была опубликована 8 марта 2014 года, вскоре после оккупации и аннексии Россией украинского Крыма.

Расследование дела, начатого 17 марта 2014 года, вела Полиция безопасности. В отношении Коптелова был начат уголовный процесс по пункту 1 статьи 82 Уголовного закона Латвии (публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвии). В феврале прошлого года ПБ задержала подозреваемого, провела обыски и изъяла компьютер, а также другую электронику.

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Прокурор просила для Коптелова 6 месяцев реального тюремного срока, а также 2 года надзора Службы пробации. По ее мнению, преступление, совершенное Коптеловым, классифицируется как менее тяжкое, однако следует учесть, что объектом угроз в этом деле стала государственная независимость Латвии. При назначении наказания прокурор просила также учесть общественный интерес к преступлению.

Обвинение считало, что подсудимый должен понести такое наказание, которое послужило бы ему серьезным уроком, и он бы воздержался от повторения печального опыта. Прокурор заявила также, что наказание должно стать сигналом для всех членов общества, которые должны знать, что за преступление против независимости Латвии будет назначено адекватное наказание.

Прокурор также подчеркнула, что необходимо принимать во внимание и то, что подсудимый не признал свою вину и не осознал всю серьезность совершенного им преступления.

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"Условный срок в этом случае недопустим, потому что у суда нет уверенности в том, что Коптелов не будет и в дальнейшем совершать правонарушения. Это не соответствует характеру преступления и личности Коптелова", - заявила прокурор, добавив, что подсудимый менял свои показания.

Защита в свою очередь пыталась доказать, что деяния Коптелова нельзя квалифицировать как создание петиции и нельзя рассматривать ее серьезно, поскольку это шутка. Однако суд соответствующие доводы не учел.