В Саудовской Аравии подтвердили переброску авиации в Турцию - Reuters

Саудовская Аравия подтвердила отправку самолетов на турецкую авиабазу "Инджирлик" для борьбы с террористами "Исламского государства", сообщает Reuters.

"Советник министра обороны Саудовской Аравии, бригадный генерал Ахмед аль-Асири, сообщил в интервью арабоязычному телеканалу Аль-Арабия, что королевство считает своим долгом принять участие в борьбе с ИГИЛ и передислокация авиации – часть этой борьбы", - сообщает издание.

Также он отметил, что участие официального Эр-Рияда в операции ограничится авиацией без привлечения сухопутных подразделений.

"Сейчас там только части ВВС Саудовской Аравии", - ответил Асири на вопрос об участии сухопутных сил в операции.

Отмечается, что за последние недели Саудовская Аравия возобновила нанесение авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ. Министр обороны США Эштон Картер приветствовал готовность Эр-Рияда принять активную роль в борьбе с терроризмом.

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"В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Кавусоглу заявил в интервью газеты Ени Сафак, что Саудовская Аравия провела инспекцию авиабазы перед отправкой авиации", - резюмирует издание.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава турецкого МИД Мевлют Кавусоглу заявлял, что Турция и Саудовская Аравия могут начать наземную операцию против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Он также сообщил, что Саудовская Аравия разместит боевые самолеты на турецкой авиабазе "Инджирлик", расположенной неподалеку от границы с Сирией.