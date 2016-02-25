Forbes: Новое государство-сателлит Путина

Об этом пишет Адам Эрели в статье "Новое государство-сателлит Путина", опубликованной на сайте издания Forbes.

Наращивание в Армении Вашингтон умалчивал, несмотря на то, что это было ключевой частью плана Путина по доминированию в регионе – наряду с его марионеткой Сирией и растущими военными связями с Ираном. Самое главное, Армения граничит с Турцией, членом НАТО и южным флангом альянса.

За последние шесть месяцев увеличился поток оружия и военнослужащих в Армению, в том числе передовых комплексов "Наводчик-2", дронов "Тахион", военных вертолетов Ми-24 и баллистических ракет "Искандер-М". В июле прошлого года Путин распорядился проверить боевую готовность Армении, а также способность ее сил реагировать на угрозы интересам России за рубежом. Ранее в этом месяце по приказу министра обороны России Сергея Шойгу, Россия начала масштабные военные учения на своем юго-западном "стратегическом направлении", которое включает и Армению. В региональной операции было задействовано примерно 8500 военнослужащих, 900 единиц наземной артиллерии, 200 боевых самолетов и 50 кораблей.

Растущее военное присутствие России в Армении – это новый показатель тревожной тенденции. Путин угрожает интересам НАТО и США в Европе.

Армяно-российский союз крепнет

Армяно-российский союз крепнет. Сейчас в Армении находится около 5000 российских военнослужащих и две российские базы. В 2010 году обе страны подписали соглашение, которое продлило права России на базирование в Армении на 24 года, до 2044, и обязало Москву поставлять армянским вооруженным силам "современное и совместимое вооружение и специальную военную технику", сообщил президент Армении Серж Саргсян. 102-я военная база в Гюмри, Армения – примерно в 120 км от столицы (и менее чем в 10 километрах от турецкой границы) - стала одним из важнейших российских плацдармов.

Аналогичное развертывание России на границе любого другого государства-члена НАТО вызвало бы протесты и негодование. Почему мы отмалчиваемся перед лицом этой завуалированной агрессии против Турции? И почему мы публично не осуждаем Армению за то, что она торжественно принимает путинские ударные войска?

Турция, в конце концов, является одним из важнейших союзников в борьбе с ИГИЛ и одним из немногих членов возглавляемой США коалиции с базами вблизи стратегических опорных пунктов ИГИЛ.

В июле 2015 года, Турция и США окончательно оформили соглашение о сотрудничестве в борьбе с террористами "Исламского государства" в Сирии и Ираке, которое позволяет США использовать авиабазу ​​Инджирлик на юге Турции для осуществления воздушных атак против террористических сетей ИГ в северной Сирии.

В международной дипломатии география крайне важна

Мы игнорируем эту угрозу на свой страх и риск. И в международной дипломатии, география крайне важна. Армения граничит с тремя ключевыми союзниками США: Грузией, Азербайджаном и Турцией. Российские силы в настоящее время оккупировали территорию Грузии. Азербайджан упорно сопротивляется запугиваниям из Москвы и является стержнем в наших усилиях по избавлению Европы от зависимости от поставок российских энергоносителей.

Не следует заблуждаться: Военное присутствие России в Армении – кинжал, занесенный над сердцем НАТО, пока крепнет армяно-российский союз. Но пока Москва бряцает саблями, Вашингтон молчит.

В августе прошлого года, The Moscow Times сообщила, что президент Путин сказал послу Турции в Москве "передай своему диктатору-президенту, что он может оказаться в аду вместе с его террористами из ИГИЛ. И мне ничего другого не остается, кроме как превратить Сирию в один "большой Сталинград". Если отбросить театральность, суть ясна. Россия рассматривает Турцию как враждебное государство, и она не собирается отступать.

Вырисовывается тревожная картина: Армения притворяется "слабым игроком", а Россия использует это, чтобы угрожать нашим жизненным интересам. Американские лидеры должны вести переговоры с позиции силы. Вместо этого, мы молча принимаем откровенную демонстрацию силы Путина. История 20-го века учит нас, что добром это не кончится.