The Daily Beast: ИГИЛ теряет свою столицу

В статье Нэнси Юссеф под названием "ИГИЛ теряет свою столицу", опубликованной на сайте издания The Daily Beast, пишется о том, что на поле боя в Сирии произошли серьезные изменения для самопровозглашенного "Исламского государства". Это заставило представителей Пентагона задуматься, пытается ли ИГИЛ расширить территорию или это его предсмертная агония.

На этой неделе, курдские силы вытеснили террористическую группировку из двух городов – аль-Тавра и Аш-Шаддади – которые находятся на маршрутах снабжения для де факто сирийской столицы ИГИЛ, Ракки. В Аш-Шаддади, авиаудары коалиции под руководством США стали существенной поддержкой для курдских сил.

В то же время, ИГИЛ, похоже, успешно продвигается, захватывая новые города в западной Сирии. Несколько месяцев террористическая группировка агрессивно боролась с российской защитой в центральной части города Пальмира, который, как многие считают, мог бы стать для ИГИЛ входом в западную Сирию. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию смертоносных бомбардировок в воскресенье в городе Хомс и на южной окраине Дамаска, в которых погибли по меньшей мере 200 человек. Это потенциальный сигнал их наступления на эти города.

ИГИЛ пытается расширить свою зону контроля, чтобы создать трудности для российских и американских сил? Или он теряет свою столицу и ищет любой город в Сирии, куда можно перебраться?

Представители министерства обороны осторожно надеются на последний вариант, отмечая, что количество бойцов ИГИЛ продолжает падать. По последним оценкам Пентагона, количество членов террористических группировок находится на уровне 15 000 человек – самом низком за все время войны.

"Они переходят к борьбе за полезные территории", - объяснил The Daily Beast один сотрудник министерства обороны. "Чем больше мы показываем, что они не являются государством, тем больше мы подрываем их концепцию".

С другой стороны, если ИГИЛ захватит больше территории в Сирии, даже с меньшим количеством боевиков и на фоне тысяч авиаударов коалиции, оно укрепит контроль в Сирии. Кроме того, такие успехи активизируют воздушную кампанию российских и коалиционных сил против ИГ.

Если ИГИЛ захватит, например, Пальмиру и Хомс, то он гораздо больше приблизится к тем частям Сирии, которые все еще находятся под контролем сирийского президента Башара аль-Асада. Тогда Россия будет вынуждена расширить свою войну в каждом уголке региона, а коалиции США придется бороться с ИГИЛ на нескольких фронтах.

В любом случае, недавние боевые действия резко изменили ситуацию с подконтрольными террористам территориями.

"ИГИЛ выбирает, где остановиться и бороться", - говорит Дженнифер Кафарелла, научный сотрудник Института по изучению войны (Вашингтон), которая занимается исследованием сирийского конфликта.

Чиновники из министерства обороны и наблюдатели конфликта пришли к выводу, что ИГИЛ, похоже, предпочел бороться с силами сирийской армии, которых с помощью авиаударов поддерживает Россия, чем с курдскими силами, которых поддерживают США.

"Приоритет ИГИЛ – борьба с сирийским режимом, а не с курдскими силами. Мы видим начало этой тенденции", - сказала Кафарелла. "Они уступают территорию на севере, и в то же время, укрепляются в центральной части Сирии и перемещаются на запад".

В северо-восточном городе Аш Шаддади, ИГИЛ вступил в умеренно агрессивную борьбу против курдских сил на местах и коалиционных авиаударов, причем настолько, что, по словам представителя Пентагона капитана ВМС Джеффа Дэвиса, город начинает "рушиться" из-за контроля ИГИЛ.

В Пальмире, в течение нескольких месяцев ИГИЛ боролся против ежедневных российских бомбардировок и наступления сирийской армии – и до сих пор не достиг никаких значительных успехов.

"Они не захватили ни сантиметра", - пояснил сотрудник министерства обороны.

Тем не менее, никто в Пентагоне не готов открыто праздновать. ИГИЛ был стратегически подкованным противником в течение всей войны, в то время как США в прошлом несколько раз просчитались в отношении группировки и методов борьбы с ней. То, что Пентагон рассматривает как новую стратегию ИГИЛ, может оказаться просто попыткой террористов захватить любую возможную территорию.

Кроме того, согласно недавним оценкам, хотя ИГИЛ и потерял позиции в центральной части Сирии, в целом он осуществил больше ударов, с момента начала российской кампании прошлой осенью.

Например, в среду, несмотря на российские авиаудары, ИГИЛ активизировал свою кампанию в городе Канасер, недалеко от Алеппо, отрезав маршрут поставок для сирийской армии.

Самое главное, сейчас неясно, насколько опасно то, что террористы теряют Ракку, и даже линии снабжения. ИГИЛ не вел агрессивной борьбы за эти города, и, возможно, линии снабжения не нужны им настолько, насколько этого ожидали бойцы. И нет никаких признаков того, что курды готовы бороться за город с большинством арабского населения. Скорее всего, курдские боевики захотят захватить города возле Ракки, где живут курды.

"ИГИЛ в затруднительном положении. Но вопрос в том, насколько затруднительном, и насколько хорошо они смогут справиться", - сказал Давил Гартенштайн-Росс, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий (Вашингтон).

В понедельник США и Россия договорились о частичном перемирии в Сирии, которое вступает в силу в субботу. Это дает России и США еще несколько дней для того, чтобы осуществить удары по террористам и в перспективе снова изменить положение на поле боя.

В дополнение к снижению боевых действий, перемирие в ближайшем будущем должно способствовать поступлению гуманитарной помощи гражданскому населению, оказавшемуся в ловушке из-за боевых действий, и, в конце концов, открыть переговоры об окончании войны. В среду, Организация Объединенных Наций доставила первую партию гуманитарной помощи в восточный город Дейр аль-Зур, в котором доминирует ИГИЛ.

При решении вопроса о частичном перемирии, президент Обама, во время государственного визита короля Иордании Абдуллы II, сказал, что он "с большой осторожностью надеется" на возможное перемирие и окончание войны.

"Ситуация на местах очень сложная, но в течение последней недели мы видели небольшой прогресс в том, что касается доступа гуманитарной помощи к населению, которое находится под угрозой", - сказал Обама.