Суд Евросоюза начал рассмотрение жалобы "Роснефти" на введенные санкции (фото)
Представители «Роснефти» настаивают на том, что предприятие, 69,5% акций которого принадлежит правительству РФ, "не является виновным".
Суд Европейского Союза начал рассмотрение жалобы «Роснефти» на введенные санкции.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, рассмотрение жалобы ведет Большая палата суда, состоящая из 17 судей. Заседание проходит в Большом зале Суда ЕС в Люксембурге.
Представитель Совета ЕС Соня Буларт заявила, что решения, которые принимаются Советом ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP - Common Foreign and Security Policy), не относятся к юрисдикции этого суда, поэтому в этой части жалоба должна быть отклонена.
Читайте также"Роснефть" продает свою сеть АЗС в Украине швейцарской Glusco Energy – СМИ
В свою очередь представитель Еврокомиссии подчеркнул, что это "дело тех, кто принимает политические решения, а не юстиции". "Общая внешняя политика не может быть поставлена под вопрос", - отметил он.
Представители «Роснефти» настаивают на том, что предприятие, 69,5% акций которого принадлежит правительству РФ, "не является виновным".
Как известно, Евросоюз применил секторальные санкции с целью дальнейшего давления на Россию за ее действия в Украине.
Всего в Суд ЕС поступило 11 жалоб из так называемого «российского списка», в том числе две от «Газпромнефти», «Сбербанка России», «ДенизБанка», «Проминвестбанка», «VTB банка», «Внешнеэкономического банка», две жалобы от Аркадия Ротенберга и две от «Роснефти». Ожидается, что решение будет вынесено через несколько месяцев. «Роснефть» является первым истцом из этого списка.