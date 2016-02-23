WikiLeaks обнародовал американские прослушки разговоров Пан Ги Муна, Меркель, Нетаньяху и Саркози

Ресурс WikiLeaks опубликовал материалы, свидетельствующие о том, что Агентство Национальной безопасности США прослушивало разговоры во время встреч Генсека ООН Пан Ги Муна и Ангелы Меркель, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, а также ряда других высокопоставленных чиновников.

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Из документов становится понятно, о чем говорили Пан Ги Мун и Ангела Меркель в контексте изменений климата.

"Сегодня мы показали, как Генсек ООН во время частных встреч о том, как уберечь планету от изменения климата, одновременно отстаивал интересы крупнейших нефтяных компаний", - заявил редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Также обнародован разговор Нетаньяху с Берлускони: израильский министр просил помочь ему наладить контакт с Обамой.

В свою очередь президент Франции Саркози говорит Берлускони о ничтожном состоянии итальянской банковской системы и предупреждает, что она может скоро обвалиться.

Кроме того, опубликован разговор ключевых министров торговли Японии и ЕС, которые обсуждали свои секретные договоренности в рамках Мировой организации торговли.