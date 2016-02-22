Путин и Асад: хороший полицейский, плохой полицейский? - Forbes

Об этом пишет Анна Борщевская в статье "Путин и Асад: хороший полицейский, плохой полицейский?", опубликованной на сайте издания Forbes.

Согласно этой точке зрения, Москва призывает Асада к миру в рамках Женевского процесса, но он, вместо этого, требует военной и политической поддержки. Например, министерство иностранных дел России обратилось ко "всем партнерам" с просьбой поддержать соглашение о прекращении военных действий, которого достигли в Мюнхене в начале этого месяца, но Асад заявил, что продолжит бороться, пока не вернет всю территорию Сирии. В последние дни появилось несколько заголовков, таких как "Асад не хочет придерживаться объявленного Россией перемирия".

Тем не менее, некоторые российские аналитики выразили несогласие с этой точкой зрения. Директор Центра анализа конфликтов Ближнего Востока в Институте США и Канады Российской Академии наук Александр Шумилин считает, что Россия и Сирия ведут свою игру с Западом.

"Наивно говорить, что [Асад] сдерживает бедную Москву [в Сирии]. Конечно, он не может что-либо предпринимать без указаний Москвы. Бомбардировки [в Сирии] осуществляет, в основном, Россия, а не Асад", - сказал он в интервью "Новой газете", одной из немногих оставшихся независимых газет в России.

Вопреки позиции Москвы, что все повстанцы в Сирии - террористы, в октябре 2015 года Шумилин также написал, что существует умеренная сирийская оппозиция. Он отметил, что большинство российских авиаударов не были направлены против "Исламского государства".

"Видна мрачная картина: умеренный фронт, выступающий против Асада, на земле подвергается давлению с двух сторон – с одной, армия правительства при поддержке ВВС России на западе, с другой … террористы ИГИЛ на востоке".

Политолог Андрей Пионтковский описывает поведение России в Сирии как "абсурдную жестокость", которая "на многие столетия отравит" отношения России с мусульманским миром. "Сегодня стало невозможно скрыть военные преступления ВВС России в северной Сирии", - написал он в своем блоге на "Эхо Москвы".

"Даже люди в Кремле больше этого не скрывают. Они ... полностью приняли то, как Асад определяет террористов, то есть, террористы – все, кто борется против законного президента Асада, который законно убил сотни тысяч своих сограждан, а также членов их семей, соседей, пациентов больниц, студентов и случайных прохожих".

В прошлом месяце бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко написал, что периодические намеки Москвы о готовности отказаться от Асада, направлены на то, чтобы ​​показать Западу: "Видите, я хороший, я попросил Асада уйти, но он не согласился". Он добавил, что Кремль также действовал и в Украине, он продвигал свою позицию, заявляя: "Мы стремимся к урегулированию, но повстанцы нам мешают".

Было бы полезно, в ближайшие недели понаблюдать за тем, действительно ли Асад вышел из-под контроля Москвы, или Путин и Асад просто играют в "хорошего полицейского, плохого полицейского".