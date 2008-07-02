В случае войны США не позволят Ирану блокировать Персидский залив

США не позволят Ирану блокировать Персидский залив в случае начала против него военной операции. Об этом сегодня заявил командующий Пятым флотом США вице-адмирал Кевин Косгрифф на конференции в г.Абу-Даби, посвященной военно-морской безопасности в Персидском заливе. "Иран не будет пытаться перекрыть Ормузский пролив, а мы не позволим ему это сделать", - цитирует слова К.Косгриффа Reuters.

Таким образом К.Косгрифф отреагировал на сделанное на минувшей неделе заявление главы Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммада Джафари о том, что Тегеран возьмет под контроль поставки нефти через Ормузский пролив, являющийся выходом из Персидского залива, если на страну будет совершено нападение.

Напомним, что 30 июня с.г. в американских СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джорджа Буша "заметно усилила" секретные операции против Ирана. По некоторым данным, Конгресс одобрил просьбу Белого дома о выделении до 400 млн долл. для финансирования секретных операций на иранском направлении и, в частности, сбора разведданных по ядерной и оружейной программам, поддержке оппозиционных иранским властям движений, а также операций с территории соседнего Ирака против Корпуса стражей Исламской Революции.

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