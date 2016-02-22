У Брюсселя нет "плана Б" на случай выхода Великобритании из ЕС - еврокомиссар

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси в интервью французскому телеканалу France 5, передает DW.

"У меня только один план. Соединенное Королевство остается в объединенной Европе", - заявил он.

Кроме того, Еврокомиссия не будет участвовать в кампании по поводу референдума в Великобритании относительно возможного выхода страны из Евросоюза, добавил представитель Брюсселя. По его словам, референдумы опасны прежде всего для Европы.

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В самой Великобритании после достижения компромиссных договоренностей во время последнего саммита глав государств и правительств ЕС позиции сторонников членства в ЕС существенно усилились.

Так, после призывов премьера Дэвида Кэмерона поддержать членство в ЕС доля сторонников такой позиции выросла, о чем свидетельствуют результаты проведенных недавно опросов. Количество тех, кто выступает за сохранение страны в ЕС, превышает на 15% число сторонников так называемого Brexit (термина, который используют СМИ Европы в отношении потенциального выхода Великобритании из ЕС).

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