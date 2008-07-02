20 украинских нардепов находились в Иерусалиме во время теракта

Сегодня в столице Израиля, в районе центрального автовокзала, около 12.00 палестинец-смертник совершил террористический акт.

Как передает корреспондент УНИАН, палестинец, работавший на строительстве водителем бульдозера, наехал бульдозером на несколько легковых автомобилей и, перевернув два автобуса, въехал в толпу людей. По данным израильской полиции, в результате теракта погибли три человека, 40 получили травмы, из них 10 - тяжелые. Пострадавшие, среди которых двое детей, доставлены в больницы.

Террориста застрелили израильские полицейские. Им оказался 32-летний житель села Сурбах, расположенного вблизи Иерусалима, который, по данным полиции, имеет криминальное прошлое.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Израиле, данных о том, что во время теракта пострадали украинские граждане, нет. Сейчас устанавливаются личности погибших.

В эти дни в Иерусалиме находится украинская парламентская делегация, в состав которой входят 20 народных депутатов. В состав делегации также входят журналисты, предприниматели и дети, которые приехали в Израиль в рамках программы «Детская дипломатия» за счет одного из благотворительных фондов.