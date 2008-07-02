Саркози начал президентство в ЕС со скандала

Президент Франции Николя САРКОЗИ начал президентство в Европейском Союзе со скандала, обвинив Еврокомиссию, Польшу и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Как сообщают сегодня европейские СМИ, во время телевизионного интервью вечером 1 июля Президент Франции обвинил комиссара ЕС по вопросам торговли Питера МЕНДЕЛЬСОНА в намерении «сдать» интересы европейских фермеров в переговорах в рамках Всемирной торговой организации.

По словам Н.САРКОЗИ, Еврокомиссия готова согласиться на условия менее развитых стран мира, которые могут привести к снижению производства сельскохозяйственной продукции на 20% и сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции на 10%.

«Это приведет к потере 100 тысяч рабочих мест», - заявил Президент.

В свою очередь П.МЕНДЕЛЬСОН в интервью Би-Би-Си заявил, что своими заявлениями Н.САРКОЗИ “подорвал его позицию и позицию Европы на переговорах». «Я был подорван, и европейская позиция была ослаблена, и мне жаль», - сказал П.МЕНДЕЛЬСОН.

Он также отметил, что его мандат на переговоры в рамках Дохийского раунда переговоров, которые продолжаются с 2001 года между более развитыми странами мира и развивающимися странами, был утвержден всеми лидерами стран-членов ЕС.

В своем интервью Н.САРКОЗИ также обвинил польского Президента Леха КАЧИНЬСКОГО в нежелании подписывать закон о ратификации Лиссабонского соглашения ЕС.

По словам французского Президента, Польша “никогда не была легким партнером в развитии Европы». Кроме того, Н.САРКОЗИ отметил, что отказ Варшавы ратифицировать соглашение сделает невозможным реализацию польского желания о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Л.КАЧИНЬСКИЙ заявил 1 июля об отказе подписывать принятый парламентом в апреле закон о ратификации Лиссабонского соглашения ЕС из-за того, что после «нет» Ирландии на референдуме считает, что последующая ратификация соглашения другими странами-членами ЕС не имеет смысла.

Французский Президент также обвинил Европейской центральный банк в намерении повысить процентные ставки. “В лучшем случае это не будет иметь смысла, в худшем – будем полностью контрпродуктивно”, - заявил Н.САРКОЗИ.

Как сообщал УНИАН, ЕЦБ планирует повышение процентных ставок в зоне евро для сдерживания инфляционных ожиданий. С 13 июня 2007 года ЕЦБ не менял основные процентные ставки. В настоящее время ставка рефинансирования составляет 4% годовых, ставка по депозитам – 3%, по кредитам – 5%.

Франция начала председательство в ЕС с 1 июля этого года.