В СБ ООН заявили, что проект резолюции России по Сирии не имеет будущего

Об этом сообщает Радио Свобода.

Проектом предполагалось выразить глубокую озабоченность сообщениями о наращивании военной силы и подготовку к началу иностранной наземной интервенции на территорию Сирии.

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Напомним, в связи с заявлением Турции о возможности введения войск в Сирию, а также обострением ситуации на сирийско-турецкой границе Москва намерена 19 февраля созвать заседание Совбеза ООН.

Как сообщал УНИАН, по данным источников в рядах противников президента Сирии Башара Асада, около двух тысяч вооруженных бойцов, поддерживающих повстанцев, на автомобилях покинули турецкую территорию и направились к городу Азаз на севере провинции Алеппо. Их задача – усилить оборону города, к которому приближаются курдские отряды.

Как сказал премьер Турции, в Сирии продолжаются «варварские нападения на гражданское население», которые осуществляет в том числе и Российская Федерация, и террористические организации".