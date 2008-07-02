Взрыв в Сочи: двое погибших, 11 раненых
08:08, 02 июля 2008Мир
2301 0
Следствие рассматривает две версии
В России, в Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека. По меньшей мере, одиннадцать пострадавших обратились за медицинской помощью. В результате взрыва обрушились перекрытия с первого по третий этажи. Следствие рассматривает две вероятные причины произошедшего - взрыв газа и неустановленного взрывного устройства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter