Взрыв в Сочи: двое погибших, 11 раненых

В России, в Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека. По меньшей мере, одиннадцать пострадавших обратились за медицинской помощью. В результате взрыва обрушились перекрытия с первого по третий этажи. Следствие рассматривает две вероятные причины произошедшего - взрыв газа и неустановленного взрывного устройства.

Радио Свобода