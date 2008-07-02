Взрыв в Сочи: двое погибших, 11 раненых

08:08, 02 июля 2008
Мир
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Следствие рассматривает две версии

В России, в Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека. По меньшей мере, одиннадцать пострадавших обратились за медицинской помощью. В результате взрыва обрушились перекрытия с первого по третий этажи. Следствие рассматривает две вероятные причины произошедшего - взрыв газа и неустановленного взрывного устройства.

Радио Свобода

 

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