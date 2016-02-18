Die Presse: война в турецкой столице

В статье Сюзанне Гюстен под названием "Война в турецкой столице", опубликованной на сайте газеты Die Presse, пишется о том, что военный конвой как раз передвигался по улицам в центре Анкары. Стемнело, в правительственном квартале турецкой столицы, где находятся парламент, министерства, посольства и генштаб, наступил час пик. В результате сильного взрыва, который был слышен во всем городе, несколько автомобилей конвоя взлетели в воздух и загорелись.

Неизвестные взорвали заминированный автомобиль возле транспортных средств – и, таким образом, нанесли новый удар по Турции, которая в течение нескольких месяцев подвергалась серьезным террористическим атакам и страдает от гражданской войны в курдском регионе. Погибли, по меньшей мере, 28 человек, и, учитывая тот факт, что 61 человек получил ранения, можно ожидать дальнейшего увеличения количества жертв. На фотографиях с места происшествия виден столб черного дыма над городом и сожженные автобусы – все это всего лишь в нескольких сотнях метров от парламента и генштаба вооруженных сил. Пресс-секретарь правительства Нуман Куртулмуш говорил о тщательно подготовленной атаке. Сведений о преступниках пока нет.

Подозрение падает на курдов

Пока военные транспортные средства еще горели и выли сирены скорой помощи, появились первые предположения о виновниках. Очевидно, теракт в центре столицы должен служить кровавым посланием правительству. Большинство наблюдателей быстро согласились, что за атакой, вероятно, стоит курдская повстанческая группировка РПК.

Правительственные чиновники, которые отказались называть свои имена, также с этим согласились. О причастности курдских боевиков говорит не только время: 17 лет назад, 16 февраля 1999 года, турецкие спецслужбы в африканском государстве Кения схватили основателя РПК Абдуллу Оджалана и переправили в Турцию. Оджалан до сих пор находится в тюрьме на острове Имрали в Стамбуле. После его ареста, каждый год в этот день происходят бесчинства курдских экстремистов.

Но не только дата позволяет считать РПК главным подозреваемым. Уже несколько месяцев турецкие силы безопасности и РПК ведут ожесточенные бои в городах юго-восточной Анатолии в курдском регионе. Здесь государство выступает против провозглашенной мятежниками "автономии", которую РПК защищает рвами, баррикадами, минами-ловушками и гранатометами. В неустанной борьбе с применением тяжелого оружия погибли уже примерно 1000 бойцов РПК, целые ряды домов превратились в руины. Курдские политики и правозащитники обвиняют армию и полицию в беспощадной жестокости в отношении гражданских лиц. Сейчас все выглядит так, будто мирного процесса между правительством и курдами никогда не существовало.

Давутоглу отменил участие в саммите ЕС

В течение нескольких дней турецкие военные и курды также борются на другом фронте – в Сирии. С субботы турецкая артиллерия обстреливает из пограничных позиций сирийских курдских боевиков YPG (Отряды народной самообороны). YPG – сирийский филиал РПК, борется за самоуправление курдов. За несколько часов до взрыва в Анкаре президент Эрдоган заявил в своей речи, что, несмотря на планируемое в Сирии перемирие, его страна не собирается прекращать обстрел YPG. Президент, премьер-министр Ахмет Давутоглу и ключевые советники собрались вечером на заседание. Давутоглу отменил свою поездку на саммит ЕС в Брюсселе.

В терактах в Турции в недавнем прошлом уже погибло много людей. В январе в историческом центре Стамбула были убиты одиннадцать граждан Германии; злоумышленник, вероятно, боец ​​"Исламского государства" (ИГ), взорвал себя возле экскурсионной группы. В октябре 2015 года взрыв бомбы рядом с антиправительственной демонстрацией в Анкаре унес с собой жизни 100 человек. В этом также подозревают ИГ, хотя ходили слухи также о курдских столкновениях или даже о содействии спецслужб.

В сентябре 2015 года двенадцать полицейских были убиты в результате взрыва бомбы в Игдыре на востоке Турции. Ранее в результате нападения РПК и в боях в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции погибли 16 солдат. В июле в городе на границе с Сирией смертник убил 33 про-курдских активиста. В этом подозревают ИГ.