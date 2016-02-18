Меркель: многие требования Британии по реформе ЕС обоснованны

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Я согласна с Дэвидом Кэмероном в том, что Европейский союз должен делать больше для развития конкурентоспособности, прозрачности и борьбы с бюрократизмом. Германия и Соединенное Королевство много лет разделяют такой подход", - заявила Меркель.

По словам канцлера, любая договоренность с британскими властями не должна мешать более тесной интеграции стран - членов еврозоны.

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Накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз отвергает возможность выхода Великобритании из ЕС.

"У нас нет плана Б, у нас есть план А. Великобритания останется в составе Евросоюза как его конструктивный и активный член", - заявил Юнкер.