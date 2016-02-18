В турецком культурном центре в Швеции произошел взрыв

Об этом сообщает местная полиция, передает Русская служба Би-Би-Си.

Раненых и жертв нет. Часть самого здания серьезно повреждена.

В полиции уточнили, что в результате взрыва в здании выбило все окна.

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"Внутри никого не было. Никто не пострадал. Центр был закрыт ранее вечером", – сообщил представитель полиции.

Он добавил, что в связи с этим взрывом никто не был арестован. Нет пока и подозреваемых в его организации.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.