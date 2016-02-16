Die Presse: экстренные меры или бесчестный эгоизм

В статье Вольфганга Бёма под названием "Экстренные меры или бесчестный эгоизм", опубликованной на сайте газеты Die Presse, пишется о том, что силу сообщества демонстрирует его самое слабое звено. Так было во время кризиса евро, и так происходит во время миграционного кризиса. Страны "Вышеградской четверки" назвали этим слабым звеном Грецию, и вне всяких сомнений, они хотят ее исключить. Кроме того, в других столицах ЕС – в том числе в Вене – растет желание закрыть границу между Грецией и ее северными соседями. Ни один беженец больше не сможет проникнуть дальше, и Афины останутся один на один с этой проблемой. Страну де-факто вытеснят из Шенгенской зоны.

Дело в том, что Греция абсолютно перегружена. Ежедневно из Турции туда прибывают примерно 2 000 беженцев. Проблема также в том, что разделение нуждающихся в защите беженцев и экономических мигрантов в настоящее время происходит не в Греции, а во время процесса рассмотрения заявлений на предоставление убежища в Австрии, Германии и Швеции. Конечно, легко обвинить во всем одну страну, которая доставляет хлопоты из-за финансового и долгового кризиса.

Речь идет об "экстренных мерах", которые могли бы дать понять беженцам, что иммиграция в ЕС больше не имеет смысла. Конечно, вынужденно перемещенные из-за войны в Сирии и люди из других районов Северной Африки и Ближнего Востока уже и без того получили множество сигналов. Но, несмотря на пограничные заборы, сокращенную финансовую помощь, сложности с воссоединением семей и даже конфискацию денег и ценных вещей, они все равно приезжают. Европейские страны уже выставили себя в довольно неприглядном свете, но не стоит рассчитывать на то, что этот приток быстро иссякнет.

Тем не менее, этот новый сигнал имеет далеко идущие последствия: в Грецию могут вернуться все мигранты, которые были отправлены через границу в северном направлении. Следствием этого станет хаос на островах и на материке. Страна уже превратилась в зону ожидания массовой миграции. Теперь там может быть действительно тесно. Афины уже давно просили помощи партнеров ЕС в охране границ, регистрации и поддержке мигрантов, но за несколько месяцев ничего не произошло. Вместо этого, ответственные чиновники в Брюсселе и канцлер Германии Ангела Меркель направили всю свою энергию на переговоры с Турцией. Попытка Еврокомиссии обеспечить совместную защиту границ не увенчалась успехом. Распределение 160 000 людей из Греции и Италии среди остальных стран ЕС сорвали именно те правительства, которые хотят исключить Афины из Шенгенской зоны.

То, что происходит, просто бесчестно. Политическое руководство в Афинах, возможно, и несет ответственность за многие ошибки, но только не за причины этой массовой миграции. Средства на содержание и регистрацию беженцев не были включены в пакет помощи в долговом кризисе. Страны ЕС даже не обсуждали такую возможность, хотя нагрузка на бюджет Греции видна уже давно.

Самая большая проблема с такими экстренными мерами не моральная. В большей степени, это негативные последствия для сплоченности Евросоюза. Если эта идея будет реализована, то вместе со слабым звеном исчезнет и сплоченность стран ЕС. Венгрия и Словакия могут какое-то время радоваться тому, что они меньше будут сталкиваться с мусульманскими иммигрантами. Но наступит день, когда им самим нужна будет помощь с волнами беженцев с Востока или в других кризисах. Но они ее не получат. Ни одна страна ЕС не сможет больше полагаться на других. И, если Греция будет исключена, то слабым звеном станет какая-нибудь другая страна.