Турция и Саудовская Аравия начали совместные учения ВВС

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В учениях принимают участие шесть саудовских истребителей F-15, сообщает Лента.ру со ссылкой на Press TV.

Участники учений утверждают, что их цель — подготовка вооруженных сил в рамках сотрудничества между двумя странами. Они были спланированы заранее и проходят в центральном регионе Турции Конья.

Совместные учения начались на следующий день после того как саудовский военный представитель бригадный генерал Ахмед аль-Асири заявил, что Эр-Рияд направил военные самолеты на базу Инджирлик в южной части Турции. Он добавил, что этот шаг был осуществлен в рамках борьбы с «Исламским государством» на территории Сирии.

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Асири ранее заявлял, что переброшенные в Турцию истребители ВВС Саудовской Аравии будут атаковать сирийский город Ракка, считающийся столицей ИГ, и его окрестности. сухопутного контингента там нет.