Из-за взрыва газа в жилом доме в российском Ярославле обрушился подъезд - СМИ

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"Произошло обрушение с 1-го по 5-й этаж, под завалом люди", - сказал собеседник агентства.

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В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

В обрушившемся подъезде дома, по данным ведомства, было 10 квартир. Существует угроза дальнейшего обрушения

"Это пятиэтажный четырехподъездный жилой дом, обрушился четвёртый подъезд с первого по пятый этажи. В нем было 10 квартир", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожара не последовало. "Но есть вероятность того, что при разборе завалов будут дальнейшие обрушения", - сообщили в ЦРЦ.

Сколько людей могло оказаться под завалами, устанавливается.

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Спасателям удалось извлечь из-под завалов трех живых людей. Жильцы соседних подъездов были эвакуированы.

Взрыв произошел около 03:20 (по Киеву) на улице Судостроителей 25/9.