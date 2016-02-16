Из-за взрыва газа в жилом доме в российском Ярославле обрушился подъезд - СМИ
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле (Россия) обрушился подъезд.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.
"Произошло обрушение с 1-го по 5-й этаж, под завалом люди", - сказал собеседник агентства.
Читайте такжеВ российской Перми обрушился дом, есть пострадавшие
В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
В обрушившемся подъезде дома, по данным ведомства, было 10 квартир. Существует угроза дальнейшего обрушения
"Это пятиэтажный четырехподъездный жилой дом, обрушился четвёртый подъезд с первого по пятый этажи. В нем было 10 квартир", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожара не последовало. "Но есть вероятность того, что при разборе завалов будут дальнейшие обрушения", - сообщили в ЦРЦ.
Сколько людей могло оказаться под завалами, устанавливается.
Читайте также"Как всегда, разгильдяйство": СК РФ объяснил причины гибели 23 срочников в Омске
Спасателям удалось извлечь из-под завалов трех живых людей. Жильцы соседних подъездов были эвакуированы.
Взрыв произошел около 03:20 (по Киеву) на улице Судостроителей 25/9.