Асад: перемирие не означает отказ от оружия - BBC

По словам Асада, главная цель перемирия - не дать террористическим организациям усилить свои позиции, передает BBC Украина.

"Передвижение оружия, оборудования или террористов, укрепление позиций, не разрешено", - пояснил президент.

В интервью сирийскому телевидению Башар Асад отметил, что добиться полного отказа от использования оружия за неделю почти не возможно.

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По его мнению, кризис можно решить благодаря договоренностям о мире, достигнутым на местном уровне.

О перемирии в Сирии договорились на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе. В течение семи дней в стране должны прекратить огонь.

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