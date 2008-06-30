В центре Сухуми прозвучали несколько взрывов: 2 погибших и 15 раненых

Сегодня, 30 июня, в районе сухумского центрального рынка прогремели два взрыва. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, два человека получили ранения и были отправлены в госпиталь. Одна женщина скончалась. Взрывчатка была заложена в мусорный бак.

В то же время, некоторые грузинские СМИ сообщают о двух погибших - муж и жена из Ставрополя - и до 15 раненых. По некоторым данным, взрывы в Сухуми прошли во многих местах: пара взрывов в районе рынка, около завода "Сухумприбор", один взрыв произошел около остановки в Келасури, и один в Новом районе. В последних случаях взрывчатые вещества были заложены в мусорные баки.