В центре Сухуми прозвучали несколько взрывов: 2 погибших и 15 раненых
12:33, 30 июня 2008Мир
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Взрывчатка была заложена в мусорные баки
Сегодня, 30 июня, в районе сухумского центрального рынка прогремели два взрыва. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
По предварительным данным, два человека получили ранения и были отправлены в госпиталь. Одна женщина скончалась. Взрывчатка была заложена в мусорный бак.
В то же время, некоторые грузинские СМИ сообщают о двух погибших - муж и жена из Ставрополя - и до 15 раненых. По некоторым данным, взрывы в Сухуми прошли во многих местах: пара взрывов в районе рынка, около завода "Сухумприбор", один взрыв произошел около остановки в Келасури, и один в Новом районе. В последних случаях взрывчатые вещества были заложены в мусорные баки.
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