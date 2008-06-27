Лавров: Россия желает НАТО успеха в Афганистане

Москва не собирается игнорировать и ослаблять Североатлантический альянс, поскольку ей это не выгодно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам по итогам саммита Россия - Евросоюз в Ханты-Мансийске.

"Что касается расширения НАТО, а также мнения о том, что наши предложения по новому договору о безопасности и общеевропейскому саммиту якобы нацелены на то, чтобы остановить этот процесс (расширение Альянса), мы не собираемся игнорировать НАТО. НАТО - это очень важный игрок на евроатлантическом пространстве", - цитирует Лаврова РИА "Новости".

"И мы не собираемся ослаблять НАТО, это было бы абсолютно контрпродуктивным для целого ряда сфер, где у нас имеются общие интересы, как, например, в Афганистане", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия желает НАТО успеха в Афганистане.

Вместе с тем, по словам Лаврова, Россия хотела бы, чтобы соблюдались принципы, на которых основывается сотрудничество РФ - НАТО.

Министр сообщил, что на саммите в Ханты-Мансийске тема Альянса не обсуждалась. "Это был саммит Россия - ЕС, а для этих вопросов (отношений с НАТО) есть Совет Россия - НАТО", - пояснил Лавров.