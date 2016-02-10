Die Presse: Экономика России сокращается, но Путин продолжает демонстрировать мускулы

Об этом пишет Буркхард Бишоф в статье "Экономика России сокращается, но Путин продолжает демонстрировать мускулы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

На востоке Украины становится холоднее, то есть, конфликт замерзает все больше. В разрушенных городах и селах почти ежедневно слышны обстрелы пророссийских сепаратистов и украинских военных, по-прежнему гибнут солдаты и мирное население. Никаких признаков нормальной жизни. Учитывая нестабильное положение и неопределенное будущее, очевидно, что киевская власть не чувствует ни малейшего желания вкладывать деньги в восстановление опустошенного региона. Такого желания явно нет и у московского правительства, ведь официально оно никак не связано с этими разрушениями. Поэтому пострадавшие от войны люди брошены на произвол судьбы. Они могут либо и дальше прозябать в руинах, либо бежать. Виновникам этой бессмысленной войны все равно.

Основную ответственность несет Владимир Путин. Сначала с помощью своих "зеленых человечков", нарушая международное право, он аннексировал Крымский полуостров, затем спровоцировал скрытую войну на востоке Украины, и, когда сепаратисты летом 2014 года оказались в обороне, оказал им значительную военную поддержку. На вопрос о том, существовал ли изначально план объединить Крым, юг и восток Украины в "Новороссию", когда-нибудь смогут ответить только российские архивы. Конечно, пока их откроют, пройдет очень много времени.

Когда Путин понял, что с задействованными силами на фронте существенных военных успехов не достичь, в начале 2015 года он выразил готовность участвовать во вторых переговорах в Минске; ранее в тяжелых боях осуществлялось стратегически важное выравнивание линии фронта. Возможно, пойти на уступки Путина заставили западные экономические санкции, но это спорный вопрос. Для него военные приключения в ближнем и дальнем зарубежье, как в Сирии, являются, прежде всего, сигналом для внутренней аудитории: "Посмотрите, россияне, мы сильное государство. Нас боится и уважает весь мир!" Подавляющее большинство россиян восприняло это с энтузиазмом, что соответственно сказалось на рейтингах Путина.

Но западные санкции и падение цен на нефть наносят ощутимый ущерб России: экономика России в прошлом году сократилась на 3,7 процента, снижаются заработные платы и уровень жизни, жизнь стала тяжелее даже в городах, не говорят уже о деревнях. Между тем, только 45 процентов населения России считают, что страна находится на верном пути (в начале 2014 года так думали 60 процентов).

В бюджете остается все меньше ресурсов для социального обеспечения, образования и здравоохранения, крайне необходимой модернизации инфраструктуры и экономики. Непрерывным денежным дождем по-прежнему наслаждаются только и без того огромный аппарат безопасности и пропагандистские машины.

Аннексия Крыма, операции в различных замороженных конфликтах и, прежде всего, военные операции в Сирии съедают огромные суммы, а российской пропаганде приходится как-то объяснять людям, куда тратятся такие деньги. Распространение выдумок за рубежом тоже дорого обходится, в конечном счете, приходится платить и специально приглашенной актрисе, которая рассказала российскому телевидению об изнасиловании и убийстве в одном из лагерей для беженцев в Ганновере. Эта история - такая же наглая ложь, как похищение и изнасилование 13-летней Лизы в Берлине.

Все равно, эти сказки вписываются в создаваемую Кремлем картину хаоса и анархии, которые якобы царят в Европе. Задача состоит в том, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков и беспорядка, и не допустить возникновения социальных волнений. Ведь так выглядит самый страшный кошмар Путина: его соотечественники понимают, что политики ими "манипулируют"– и они начинают оказывать сопротивление.