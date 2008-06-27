Румынские СМИ обязали дозировать плохие и хорошие новости

Дозировать хорошую и плохую информацию, чтобы люди не впадали в депрессию, взялись в румынском сенате и приняли закон, который предусматривает, что на румынском телевидении и радио добрых новостей должны быть не меньше, чем плохих.

Контроль за выполнением закона возложили на румынский аналог украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Руководство Совета растеряно, так как не знает, как определять позитивность или негативность сообщений. “Новости есть новости, они отображают реальность, а количественные критерии не сработают”, - заявил руководитель Совета Разван Попеску.

А журналисты теперь просят президента, чтобы он дискриминационный документ не подписал, так как им тогда придется просто придумывать новости - положительные или плохие, в зависимости от того, чего будет не хватать.

Против такого наступления на свободу слова выступил и румынский премьер.

ICTV