Немыря выступает за создание единого евроинтеграционного органа

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ выступает за создание в Украине единого координирующего органа по вопросам евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе «Украина на пути евроинтеграции: достижения, проблемы, перспективы».

«С целью реализации задач евроинтеграции жизненно необходимо создать единый координирующий центр», - сказал вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ убежден, что создание такого органа способствовало бы продвижению Украины на пути евроинтеграции.

По его словам, для реализации государственной политики в сфере евроинтеграции необходимо, в частности, стратегическое планирование, а именно: установление иерархии приоритетов и реалистичных часовых рамок. “Если заранее задается розовая, иллюзорная картина достижения чего-то, что по определению не может быть быстро достигнуто, это вредит больше, чем какая-то заниженная рамка, которую можно со временем поднять», - сказал Г.НЕМЫРЯ.