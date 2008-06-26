Турция уже готова пускать украинцев без виз

Турция готова к подписанию соглашения об установлении безвизового режима с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам в Киеве председатель Великого национального собрания Республики Турция Кексал ТОПТАН.

По его словам, этот вопрос должен решаться на правительственном уровне.

Он считает, что должны быть использованы все усилия для того, чтобы подписать соглашение или о неприменении виз, или об упрощенной процедуре их получения.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодня уже нет препятствий в вопросе упрощенного визового режима, поскольку на днях турецкий парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Турцией о реадмиссии.

Он подчеркнул, что ратификация этого соглашения даст возможность интенсифицировать переговорный процесс относительно безвизового режима.

Как добавил А.ЯЦЕНЮК, 16 мая украинская сторона передала турецким коллегам проект соглашения об упрощенном визовом режиме.

Он заметил, что Министерство иностранных дел Украины ожидает второго раунда переговоров, и выразил надежду, что будут приложены все усилия для подписания такого соглашения.

Председатель парламента Турции поблагодарил Украину за поддержку во время голосования за статус временного члена Совета Безопасности ООН в 2009-2010 годах. Он заверил, что Турция поддержит кандидатуру Украины как временного члена Совета Безопасности ООН в 2016-2017 годах.

Кроме того, как сказал А.ЯЦЕНЮК, “несмотря на арифметический выигрыш Германии, все-таки матч был половина на половину, то есть ничья с политическим преимуществом Турции” (речь идет о матче Турция-Германия в полуфинале Чемпионата Европы по футболу). А.ЯЦЕНЮК поздравил турецкого коллегу “с достаточно красивой и достойной игрой”.