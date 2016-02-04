В ЕС договорились о финансировании Турции для улучшения условий пребывания беженцев

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Предварительно план был принят еще в ноябре, однако вызвал споры внутри сообщества. Италия настаивала на финансировании сделки из общеевропейского бюджета, а не за счет стран-членов.

Накануне итальянский премьер Маттео Ренци заявил, что страна "сделает свой вклад в решение вопроса, предложенного Турцией", добавляет агентство dpa.

3 февраля в ЕС достигли компромисса: Еврокомиссия удвоила свою долю до миллиарда евро. Германия оплатит наибольшую среди других членов ЕС сумму - 427,5 миллиона евро, Великобритания - 327,6 миллиона евро, Франция - 309 миллионов евро, а Италия - почти 225 миллионов евро, уточнили в ведомстве.

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"Для Комиссии важно сделать все, чтобы беженцы могли жить как можно ближе к стране своего происхождения", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По данным ООН, в ЕС через Средиземное море в этом году уже прибыло более 67 тысяч человек.