Канада выпустит цветные монеты в виде украинской писанки

21:36, 03 февраля 2016
Мир
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Королевский монетный двор Канады намерен 20 февраля выпустить одноунциевую серебряную монету «Традиционная украинская писанка».

канада монета писанка / mint.ca

Как сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook, этот выпуск станет первым опытом использования канадским монетным двором яйцевидной формы при создании монет.

Номинал монеты будет составлять 20 долларов.

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Эскизы для монеты разработала канадская художница украинского происхождения Энн Мораш.

В сообщении отмечается, что НБУ приветствует интерес Канады к культуре Украины и гордится, что "самая любимая форма традиционного украинского народного искусства получила такое интересное воплощение" в нумизматической продукции Королевского монетного двора Канады.

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