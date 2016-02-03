Канада выпустит цветные монеты в виде украинской писанки

Как сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook, этот выпуск станет первым опытом использования канадским монетным двором яйцевидной формы при создании монет.

Номинал монеты будет составлять 20 долларов.

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Эскизы для монеты разработала канадская художница украинского происхождения Энн Мораш.

В сообщении отмечается, что НБУ приветствует интерес Канады к культуре Украины и гордится, что "самая любимая форма традиционного украинского народного искусства получила такое интересное воплощение" в нумизматической продукции Королевского монетного двора Канады.

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