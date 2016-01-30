В Германии предлагают признать Украину безопасной, что лишит украинцев права на убежище

Как передает Deutsche Welle, соответствующее заявление правительство Баварии направило в бундесрат (представительство немецких федеральных земель).

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер объявил об этом предложении в Берлине 29 января.

Накануне руководители партий правящей коалиции (ХДС, ХСС и СДПГ) договорились о включении в список безопасных стран Марокко, Алжира и Туниса.

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По мнению баварского премьера, безопасными следует признать также такие государства как Бангладеш, Бенин, Гамбия, Грузия, Индия, Мали, Монголия, Нигерия, а также Армения, Молдавия и Украина. Баварский госминистр по делам федерации и особым поручениям Марсель Хубер отметил, что эти страны уже включили в список безопасных другие страны Евросоюза.

Признание тех или иных стран безопасными означает, что их граждане в большинстве случаев не имеют права на предоставление убежища. Например, таковыми признаны балканские страны.

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