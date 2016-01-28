Австралиец планировал теракт при помощи живого кенгуру с символикой ИГИЛ

Как передает BBC, сегодня начался суд над 19-летним Севдетом Рамаданом Бесимом.

Он обвиняется, среди прочего, в планах задавить автомобилем полицейского, а затем обезглавить его.

Власти настаивают, что юноша посещал террористические сайты в интернете, а также обсуждал планы теракта.

"Я хотел бы убить нескольких полицейских", - писал Бесим, как утверждает полиция.

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Обвинение предоставило документ, в котором излагается план создания "взрывчатого кенгуру".

"В беседе Бесим рассказывает, что он делал в этот день, а затем они обсуждают животных Австралии, в том числе и возможность набить сумку кенгуру взрывчаткой С-4, нарисовать на животном символы ИГ и натравить кенгуру на полицию", - говорится в нем.

Нападение должно было произойти 25 апреля, когда Австралия и Новая Зеландия отмечают национальный праздник - День АНЗАК в честь своих солдат, погибших в ходе Первой мировой войны.

Саме Бесим отрицает предъявленные ему обвинения в терроризме.