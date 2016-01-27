На Синайском полуострове убит один из лидеров местной ячейки ИГИЛ - СМИ
23:17, 27 января 2016Мир
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Египетские военные ликвидировали в центральной части Синайского полуострова одного из лидеров местной ячейки террористической организации ИГИЛ Атталла Абу Ретейма.
REUTERS
Об этом сообщает Egypt Independent со ссылкой на источники среди военных.
Отмечается, что Атталла Абу Ретейма (в прошлом - Ансар Байт аль-Макдис) руководил вопросами логистики для террористической группировки на Синайском полуострове.
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В частности, он занимался вопросами перевозки террористов, а также хранением боеприпасов для группировки в городах Рафах и Шейх Зувед.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики ИГИЛ подтвердили гибель своего палача "Джихади Джона" (Мохаммеда Емвази).
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