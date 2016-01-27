На Синайском полуострове убит один из лидеров местной ячейки ИГИЛ - СМИ

Об этом сообщает Egypt Independent со ссылкой на источники среди военных.

Отмечается, что Атталла Абу Ретейма (в прошлом - Ансар Байт аль-Макдис) руководил вопросами логистики для террористической группировки на Синайском полуострове.

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В частности, он занимался вопросами перевозки террористов, а также хранением боеприпасов для группировки в городах Рафах и Шейх Зувед.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики ИГИЛ подтвердили гибель своего палача "Джихади Джона" (Мохаммеда Емвази).