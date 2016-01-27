Frankfurter Allgemeine: зона боевых действий России

В статье Фридриха Шмидта под названием "Зона боевых действий России", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что цена на нефть падает, России приходится экономить. Это признает даже правительство президента Путина. Но непонятно, почему Путин назвал роль России "беззаконной": великая держава как "пострадавшая сторона", с которой плохо обращались, и теперь она не заботится о правилах; о международном праве, и о том, что в других странах считается признаками "эффективной" работы экономики. Это любимое слово Путина. Но и спустя 17 лет его правительства основными составляющими российской экономики по-прежнему остаются подконтрольные государству компании, во главе которых стоят соратники президента; нефть и газ, несмотря на все разговоры о диверсификации; государственные контракты, которые приносят прибыль друзьям Путина. Сам Путин говорит о недостатках, но ничего не меняется.

Россия стала "дауншифтером". Так ее назвал Герман Греф, соратник Путина и глава крупнейшего банка в стране. Россия упустила время, когда ей стоило присоединиться к экономическим и технологическим изменениям в мире. За это высказывание один из парламентариев назвал Грефа "скотиной"; в том, что касается ненависти, Москва не отстает. Кремлевские СМИ нападают на фашистских украинцев, вероломных американцев, наивных европейцев, иммигрантов, гомосексуалистов и "предателей" в стране - все, чтобы сохранить власть Путина и его клики, в противном случае их состояния не существовало бы. Неэффективная экономика России не может быть реформирована полностью, без смены системы власти.

Запрещен даже вопрос о том, кто должен стать преемником Путина. В 63 года на его восковом лице мальчишеская улыбка. Иногда он заявляет, что кризис закончился, иногда – что его правительство готовится ко "всем возможным" сценариям. Можно сказать, что он очень спокойно воспринимает ситуацию. И, похоже, ему все равно, что не оправдались надежды на "поворот к Востоку" и прорыв в отношениях с Китаем. Ничего не слышно даже о реально существующем Евразийском экономическом союзе.

Сейчас многие считают, что из-за кризиса Путин пойдет на компромисс: чем дешевле нефть, тем слабее Путин. Они полагают, что Москва заинтересована в спасительном решении, особенно, для Восточной Украины. Содержание "народных республик" дорого обходится, санкции Запада наносят вред. Но руководство России воспринимает борьбу за сохранение власти как оборонительную войну против Запада. Место действия может сместиться, но борьба продолжится. В действительности, чем дешевле нефть, тем больше угроза.

Следующие президентские выборы состоятся уже через год. Но Путин не считает результаты российских выборов доказательством легитимности. Он давно позиционирует Россию как великую державу и делает ставку на геополитику, которую понимает как противостояние с врагами. Сталинское мышление направлено против внутреннего врага, "пятой колонны" Запада. Оппозиционеров не допускают к политической арене, инакомыслящим выносят абсурдные приговоры. Становится понятно, насколько мало Кремль доверяет якобы рекордной популярности Путина. Запугивание "врагов народа" доходит до открытых угроз убийством, которые выразил "пехотинец" Путина Рамзан Кадыров. Пресс-секретарь Путина явно поддержал чеченского деспота. Угрозы – это также мера предосторожности на случай возможных новых социальных протестов; дальнейшие трудности и сокращения неизбежны, если цена на нефть не вырастет. В системе власти также предстоят перемены: меньше должностей и меньше денег для распределения. Арест руководства Республики Коми по подозрению в коррупции осенью прошлого года должен стать предупредительным сигналом: по ту сторону узкого круга власти незаменимых нет.

В борьбе за власть, Путин продолжит дискредитировать и подавлять демократические идеи. По его словам, киевский "Майдан" привел к нищете и войне, и демократия повлечет за собой незащищенность, страх и лицемерие - в России и в других странах. Поэтому миграционный кризис в Европе, который Москва усугубляет своими воздушными атаками на противников режима Асада, дает Путину шанс не только обманывать своих людей, убеждая их, что в других странах все еще хуже, чем дома. Цели гораздо более серьезные: что ослабляет ЕС, то выгодно для Кремля. На отдельные государства легче оказывать давление.

Поэтому ставка сделана на националистические силы, вроде "Национального Фронта" и "Альтернативы для Германии" (AFD). Уже давно путинские СМИ разжигают недоверие к западной элите. В последние недели, пропаганда Кремля, совместно с НДПГ, использует случай предполагаемого изнасилования девушки мигрантами в Берлине, чтобы подстрекать русскоязычное население в Германии. Демонстрации в минувшие выходные в Берлине и в других городах, а также сомнительные высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова стали кульминацией расширения этой зоны боевых действий.