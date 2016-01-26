Frankfurter Allgemeine: Что поставлено на карту

Об этом пишет Бертольд Колер в статье "Что поставлено на карту", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

С головокружительной скоростью рушится Европа, о которой все мечтают, Европа, которая была путеводной звездой для послевоенного поколения на пути к свободе, миру и процветанию. Европейские народы еще никогда не были так близки к этим целям, как в начале 21-го века.

Но, похоже, прежнего согласия больше нет. Среди европейских сил нет ни одной, которая давала бы стимул. Кризисы часто поднимали процесс поиска компромисса на новый уровень. Однако конфронтация из-за миграционного кризиса может привести к краху, которого разобщенная Европа еще не видела. Никто не знает, насколько еще хватит этого единства.

Борьба за сохранение валютного союза показала европейцам, насколько отличаются политические идеи в странах ЕС. В ее границах столкнулись разные менталитеты, опыт и культуры. Даже положение и размер страны уже становятся причинами того, что национальные интересы и приоритеты не всегда совпадают. Разница уровней экономики и благосостояния у многих стран вызывает зависть.

Меркель превратилась в одинокую европейку

Эту мозаику национальных особенностей удерживало убеждение, что народам Европы следует держаться вместе, что солидарность – лучше, чем соперничество, а дружба – гораздо лучше, чем вражда. Но перспектива быть частью великой европейской системы, стойкого сообщества теряет свою привлекательность. Миграционный кризис показал, что европейцы способны на что угодно, кроме общей политики. На карту поставлены не только преимущества Шенгенской системы. Миграционный кризис стал огромным испытанием для сплоченности ЕС и поставил под сомнение его дальнейшее существование в качестве важного фактора в мировой политике.

Негативным последствием кризиса стало и то, что большинство стран ЕС больше не подчиняются немецкому руководству, которое еще со скрипом принималось во время кризиса евро. Ангела Меркель, которую несколько недель назад британский (!) журнал назвал "незаменимой европейкой", из-за своей политики превратилась в одинокую европейку. Она хотела взять под контроль поток иммигрантов на внешних границах ЕС и честно распределять беженцев, которые действительно нуждаются в приюте. Ее план, несомненно, был бы лучшим, если бы он работал.

Но пока он не реализован. Решение канцлера до реализации плана принимать почти всех мигрантов считают роковой ошибкой не только ее критики в Германии. Веру Меркель в силу интеграции разделяют лишь немногие. Ни один европейский партнер не готов подписывать обязательства по распределению бремени, пока Германия открыта для мигрантов. Особый путь Меркель подорвал ее авторитет в стране и за рубежом.

Исторические успехи теряют важность

Но и другие выбирают собственный путь. Великобритания рассматривает вариант выхода из ЕС, потому что она не хочет быть частью "все более тесного союза". В восточных государствах-членах вспыхнул неонационализм, который сравнивает членство в ЕС с потерей суверенитета, как в доктрине Брежнева. Даже агрессия России не заставила такие страны, как Польша и Венгрия, искать сотрудничества с Берлином.

Четверти века свободы и бесчисленных миллиардов, львиная доля из которых поступала из Германии, по-видимому, не достаточно, чтобы на долгий срок выработать минимальный уровень чувства солидарности и готовности к компромиссам, без которых ЕС не сможет функционировать.

Европейцы должны обдумать не только план B (или даже "A2") для того, чтобы справиться с миграционным кризисом, но также и план C – возможность того, что ЕС переживет эпохальный наплыв мигрантов только как расколотое, неспособное действовать сообщество. Тогда придется задуматься о старой идее ядра Европы, которая могла бы сохранить и продолжить процесс интеграции.

Это было бы признанием неудачи, поэтому многих пугают мысли о "невыполнимом". Перегружена ли Европа? Можно ли ее спасти возвратом к единству и солидарности? Если члены ЕС попытаются ответить на эти вопросы, они поймут, что поставлено на карту. Потому что главная проблема для европейского единства заключается в том, что действительно исторические достижения - мир, безграничная свобода, процветание – воспринимаются, как нечто само собой разумеющееся и неважное. Но миграционный кризис показал их исключительную важность.