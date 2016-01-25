Македония не пропускает на свою территорию из Греции около 2 тысяч беженцев

Мигранты сидят в автобусах, а также проводят время на автозаправочной станции примерно в 20 километрах к югу от пограничного перехода, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

Македонские пограничники пропускают на территорию страны только беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана.

Греческое государственное радио сообщило, что в ходе ожидания между мигрантами произошла ссора, в результате которой погиб один человек. Представители благотворительных организаций рассказали радиостанции, что некоторые беженцы пытаются пересечь границу в тех местах, которые не контролируются пограничниками.

Читайте такжеЕвросоюз пообещал Турции три миллиарда евро для преодоления кризиса беженцев

По данным Управления ООН по делам беженцев (UNHCR), с 1 по 23 января 2016 года в Грецию через Турцию прибыли более 43,9 тыс. беженцев. Для сравнения, в январе 2015 года греческо-турецкую границу пересекли только 1 тыс. 694 мигранта, желающих подать прошение об убежище.

Согласно информации греческой полиции, Македония закрыла границу вечером 19 января. Ранее, в ноябре, Скопье принял решение пускать на македонскую территорию беженцев только из Афганистана, Ирака и Сирии. Как сообщает dpa, македонские пограничники пропускают только тех, кто намерен подать прошение о предоставлении убежища в Германии или Австрии.

Читайте такжеВ Германии угрожают Греции исключением из Шенгенской зоны

24 января стало известно, что Еврокомиссия планирует создать правовую основу для задействования сил европейского пограничного агентства Frontex в Македонии, которая не входит в ЕС.