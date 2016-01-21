Меркель в опасности, время для решения миграционного кризиса на исходе - Bloomberg

Об этом пишут Патрик Донахью и Арне Делфс в статье "Меркель в опасности, время для решения миграционного кризиса на исходе", опубликованной на сайте Bloomberg.

Ситуация еще больше усугубилась на этой неделе, после того, как Австрия объявила о планах по ограничению количества беженцев, а президент Йоахим Гаук заявил, что Германии, возможно, необходимо будет последовать этому примеру, чтобы сохранить общественный порядок. Когда-то открытая Швеция уже ужесточила пограничный контроль, а восточные страны Европейского союза наотрез отказываются принимать искателей убежища.

Канцлер Германии повсюду сталкивается с сопротивлением своей политике открытых дверей для беженцев, результатом которой стал крупнейший кризис. Лидер мощной экономической державы Европы просит передышку для таких регионов, как Бавария, куда прибывает большинство беженцев и где находятся некоторые из наиболее яростных ее критиков.

"Это не может продолжаться вечно", - сказал Карстен Никель, аналитик политических рисков в Teneo Intelligence (Брюссель). "После политических событий последних недель и месяцев, будет трудно пережить еще одно лето с таким количеством новоприбывших".

Пребывание Меркель на посту канцлера под вопросом, противники ее политики в коалиции угрожают ей отставкой. Но в среду она заявила, что даст дипломатии еще один месяц. На этот период запланированы переговоры с турецкими лидерами в Берлине в пятницу, международная конференция по вопросу помощи сирийским беженцам в Лондоне в начале февраля и саммит лидеров ЕС, который начнется 18 февраля, где наряду с будущим Британии в блоке, "центральная роль должна быть отведена миграционному кризису", - сказала Меркель.

Уговорить Турцию

Ангеле Меркель не удалось привлечь на свою сторону европейских лидеров, чтобы они разделили бремя Германии. Поэтому она отказалась от соглашения о переселении с другими 27 правительствами ЕС и вместо этого продвигает "коалицию желающих". Об этом рассказал пожелавший остаться анонимным, но знакомый с ее стратегией человек. Основной пункт плана – уговорить Турцию остановить поток мигрантов, которые прибывают в страну, и забрать некоторых беженцев, сказал он.

"Конечно, Германия сообщит о своей позиции", - сказала Меркель журналистам в Альпах, прежде чем начала во второй раз за две недели защищать свою политику перед Христианско-социальным союзом, ее баварской партией. "После этого мы можем дать предварительную оценку, и увидеть, где мы находимся".

Прочно стоять на своем

Хотя общественная поддержка Меркель и ее партии снижается, канцлер, которая когда-то жила за Берлинской стеной, прочно стоит на своем, заявляя, что она не станет той, кто отменит свободное передвижение и торговлю в Европе – центральное достижение на континенте, который в прошлом веке начал две мировые войны. Но после сексуальных домогательств к женщинам в Кельне и других немецких городах в канун Нового года сохранять такую позицию стало еще сложнее.

При всех своих бедах, у Меркель нет явного преемника или претендента в партии, и человек, которого часто рассматривают, как потенциального наследника, министр финансов Вольфганг Шойбле, на прошлой неделе встал на ее защиту. Он сопровождал ее в Баварию в среду.

Экономическая опора

У Меркель есть еще один козырь: немецкая экономика. Благодаря стабильному рынку труда и рекордно низкой безработице, у немцев есть деньги, и они готовы их тратить. Министерство финансов в этом месяце объявило о профиците бюджета 2015 года в 12,1 млрд евро, что в два раза превышает предварительные оценки, и заявило, что сбалансированный бюджет в этом году все еще возможен, несмотря на расходы на беженцев.

Меркель видела рейтинги похуже и совершала более радикальные развороты без долгосрочного ущерба – взять, к примеру, ее поддержку атомной энергетики. Она все еще далека от смены взглядов, что продемонстрировала в своей речи перед бизнесменами на прошлой неделе во Фрайбурге. Тогда она подчеркнула, что страны-соседи Сирии приняли гораздо больше беженцев. "Если такой континент, как Европа, с 500 млн человек, не способен принять один миллион сирийцев, возможно, временно, тогда это не соответствует нашим ценностям", - сказала она.

Меркель пытается оказать давление на Турцию, чтобы добиться помощи в пресечении потока мигрантов, прибывающих через Эгейское море в Грецию. В пятницу состоится главная встреча Меркель и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Берлине. На повестке дня – обещания, данные турецким правительством и ЕС в декабре, в том числе 3 млрд евро ($ 3,3 млрд) помощи Турции.

Растущему числу критиков Меркель, этот поэтапный подход кажется слишком медленным, после того, как в прошлом году в Германию прибыли 1,1 млн лиц, ищущих убежища. Президент Германии выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он предупредил, что ограничение миграции может оказаться необходимым "с точки зрения морали и политики", чтобы избежать чрезмерной нагрузки для коренного населения.

"Абсолютно прав"

Предупреждение Гаука и решение Австрии ограничить число беженцев в этом году подбодрили баварского премьера Хорста Зеехофера, основного противника Меркель, который многие месяцы публично требует от нее остановить приток беженцев в Германию.

"Я чувствую себя абсолютно правым, положение очень тяжелое", - сказал журналистам Зеехофер, прежде чем встретить Меркель на заснеженном курорте.

Хотя это самая маленькая партия в коалиции Меркель, баварский ХСС постоянно оказывает давление на канцлера, которая два года назад одержала наибольшую со времен воссоединения Восточной и Западной Германии победу на выборах. Тем не менее, она может рассчитывать на поддержку оппозиции и своего партнера по коалиции, Социал-демократической партии. Как это ни парадоксально, восстание ограничивается только меньшинством в ее блоке.

Восстание во фракции

О беспорядках во фракции Меркель стало известно на этой неделе, когда почти 50 законодателей из ее Христианско-демократического союза подписали письмо, в котором они призывают правительство усилить безопасность границ, чтобы остановить приток мигрантов. Наряду с 56 делегатами ХСС, которые уже высказали свое неодобрение, они составляют около трети фракции Меркель в нижней палате, сказал член ХДС Кристиан фон Штеттен, один из "повстанцев".

Тем не менее, "это не призыв против канцлера,а выражение альтернативной точки зрения по этому вопросу", - сказал он во вторник.

Это позволяет предположить, что Меркель не собирается покидать канцелярию в ближайшее время.

Спустя 10 лет пребывания в должности, канцлер "превратилась в хитрого политического лидера без явных конкурентов в своей партии или оппозиции", - сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank в Лондоне.

"В ее собственной партии, даже те, кто не согласен с ней, вероятно, считают, что свержение Меркель может навредить правоцентристам на предстоящих выборах гораздо больше, чем текущий миграционный кризис", - добавил он.