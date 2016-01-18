Самоуничтожающаяся экономика Путина - The Washington Post

Об этом пишет Владислав Иноземцев в статье "Саморазрушительная экономика Путина", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В течение последних 12 месяцев валовой внутренний продукт сократился на 3,9% – меньше, чем многие аналитики ожидали год назад – и правительству удалось удержать инфляцию на уровне ниже 13%. Но ранние официальные прогнозы, которые обещали возврат роста в третьем квартале 2015 года, не оправдались, и последующие планы о возобновлении роста в этом году также выглядят нереалистичными.

Международные финансовые институты и министерство экономического развития РФ теперь согласились, что в 2016 году экономика расти не будет; Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали снижение на 0,6 процента в декабре, а российские власти на прошлой неделе заявили, что ожидали сокращения на 0,8 процента. Тем не менее, нынешний консенсус заключается в том, что экономика возобновит рост в 2017 году. Если это действительно произойдет, то можно будет сказать, что этот период был обычным экономическим спадом, вызванным падением цен на нефть и западными санкциями.

Но что, если рост не возобновится?

Я бы сказал, что положение российской экономики сейчас намного хуже, чем было даже в 2009 году. Реальные доходы значительно снизились, номинальная заработная плата – рассчитанная в долларах по текущему курсу – ниже уровня 2005 года. Розничные продажи упали вдвое сильнее, чем в 2009 году. Федеральные бюджетные поступления, также в долларах, находятся на уровне 2006 года. Средняя цена новой квартиры в Москве упала на 16%, ниже уровня 2014 года в рублях, и более чем в два раза - в долларах. Арендная плата за офисы в Москве и Санкт-Петербурге снизилась до уровня 2002 года. Экономика России страдает от уменьшения нефтяных доходов и роста бюрократического давления, не говоря уже о параноидальной внешней политике страны.

Проанализировав российскую экономику с начала 2000-х годов, можно выделить два периода. Первый длился с 2000 до 2007 года, когда экономика росла примерно на 7% ежегодно, взлетели показатели фондовой биржи РТС, а средние доходы увеличились более чем в три раза. Налоги были снижены, и увеличилось международное сотрудничество. Россия росла.

Но затем наступил второй период, который сейчас можно назвать застоем. С 2008 по 2015 год средний годовой рост был близок к нулю; отток капитала ускорился; иностранные инвесторы остались в стороне; деловой климат ухудшился; были введены и увеличены десятки налогов. Военные расходы выросли в два раза, когда президент России Владимир Путин начал военные операции в Грузии, Украине и Сирии, и он, кажется, полностью переключил свое внимание с экономических вопросов на геополитическую сферу.

Как правило, считают, что этот второй период отображает два кризиса и восстановление, но правильнее рассматривать его как длинный период без роста. Как признался премьер-министр Дмитрий Медведев, Россия еще полностью не вышла из предыдущего кризиса, как оказалась в центре нового. С этой точки зрения, периоды подъема и застоя, кажется, дополняют друг друга, каждый с продолжительностью восемь или девять лет. Сейчас российская экономика полностью подчинена политике. Политика становится все менее либеральной, поэтому остается очень мало шансов на восстановление, даже если будут сняты санкции, а цены на нефть вернутся к нормальному уровню.

Россия и раньше переживала кризисы, но ни в 1998, ни в 2008 году такое количество иностранных компаний не отказывалось от своих инвестиций. Правительство отпугивает отечественных и международных инвесторов своими «ответными санкциями» против Европейского Союза, напряженностью с Турцией и заявлениями о том, что постоянно меняющееся российское законодательство отвергает международные договоры.

В прошлом году более 20 западных корпораций, в том числе Opel, Adobe Systems и Stockmann, закрыли свои российские предприятия; были закрыты около 30 производственных объектов, принадлежащих иностранцам. По предварительным оценкам, чистая эмиграция из России с 2008 по 2010 год выросла с 35 000 человек в год до более чем 400 000 в 2015 году. Я не вижу каких-либо признаков того, что все эти тенденции могут измениться.

Если я прав, и российская экономика в 2016 году сократится так же, как в 2015, то вполне может быть, что мы стали свидетелями не еще одного кризиса, а начала затяжного спада – похожего на тот, который происходил в Венесуэле со второй половины 2000-х годов. Если это так, то фаза застоя перейдет не в восстановление, а в свободное падение, которое может длиться годы – то есть, в четвертый срок Путина (или пятый, зависит от того, как считать), который начнется в 2018 году.

Основная причина этого заключается в том, что в 1990-х и начале 2000-х годов, Россия – какой бы хаотичной она не казалась – была страной надежд. Инвесторов привлекали динамика и улучшение условий в стране. Все изменилось после 2012 года. Теперь это территория разочарования.

В начале 2016 года, я бы посоветовал всем, кто отслеживает экономические показатели России, быть осторожными. Если рост не возобновится, это может означать, что страна вступила в период экономического самоуничтожения, который, возможно, ознаменует третью фазу правления Путина.