В Турции арестованы 10 сирийцев по подозрению в связях с терроризмом

03:27, 18 января 2016
Мир
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Турецкий суд принял решение об аресте 10 сирийцев, подозреваемых в связях с террористом-смертником, который убил 10 человек в Стамбуле на прошлой неделе.

REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

Эти граждане Сирии обвиняются в принадлежности к группировке «Исламское государство». Еще шестеро были освобождены под залог, слушания в отношении одного несовершеннолетнего продолжаются.

По данным властей, связанный с «Исламским государством» террорист был гражданином Сирии, хотя родился в Саудовской Аравии. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.

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В результате взрыва в туристическом центре Стамбула 12 января погибли 10 туристов, преимущественно немцев, еще 17 человек были ранены.

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