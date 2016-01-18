В Турции арестованы 10 сирийцев по подозрению в связях с терроризмом
03:27, 18 января 2016Мир
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Турецкий суд принял решение об аресте 10 сирийцев, подозреваемых в связях с террористом-смертником, который убил 10 человек в Стамбуле на прошлой неделе.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
Эти граждане Сирии обвиняются в принадлежности к группировке «Исламское государство». Еще шестеро были освобождены под залог, слушания в отношении одного несовершеннолетнего продолжаются.
По данным властей, связанный с «Исламским государством» террорист был гражданином Сирии, хотя родился в Саудовской Аравии. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.
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В результате взрыва в туристическом центре Стамбула 12 января погибли 10 туристов, преимущественно немцев, еще 17 человек были ранены.
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