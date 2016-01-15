Индонезийская полиция арестовала трех мужчин по делу о терактах в Джакарте

Новые аресты произошли утром в пятницу в столичном пригороде Депок. Глава полиции района полковник Двийоно сообщил телеканалу MetroTV, что правоохранители задержали для допроса трех мужчин.

Читайте такжеПосле серии сегодняшних терактов в центре Джакарты прогремели новые взрывы - Reuters

Серия взрывов прогремела в четверг в самом центре индонезийской столицы. По данным индонезийской полиции, серию взрывов устроила группа из примерно 10-15 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. В результате погибли семь человек, включая пятерых террористов, около 20 человек ранены. Ранее сообщалось об аресте четырех подозреваемых, пишет РИА Новости.

Ответственность за теракты в Джакарте взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".