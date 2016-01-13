Der Spiegel: по всему миру растет насилие над христианами

В статье Аннеты Лангер под названием "По всему миру растет насилие над христианами", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что ежегодно организация Open Doors публикует "World Watch List", отрицательный рейтинг, который разоблачает преследование христиан в 50 странах мира.

Такие списки редко оказываются причиной для оптимизма. 2016 год не стал исключением: Согласно данным исследования, количество убитых из-за своей веры христиан в прошлом году увеличилось с 4344 до 7100 человек. А количество нападений на церкви по всему миру выросло более чем в два раза, с 1062 до 2406.

"Исламское государство" расширило свое влияние, исламистские группировки объединились и образовали широкие сети – это способствовало росту насилия", - говорит Маркус Роде, глава Open Doors в Германии. Части исламистской террористической организации аль-Шабаб, а также первоначально возникшее в Нигерии объединение Боко Харам перешли в ИГ, теперь террор царит в большей частью христианской Кении и суннитской Ливии. В апреле 2015 года в Кении, члены аль-Шабаб в одном университете целенаправленно убили 147 христианских студентов.

На вершине рейтинга почти ничего не изменилось: диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын уже 14 лет возглавляет список стран мира, наиболее враждебно относящихся к христианам. Он систематически преследует, заключает под стражу, пытает их до смерти в трудовых лагерях и морит голодом.

Беспокойство вызывает ситуация в таких странах, как Эритрея, которая поднялась с 9-го на 3-е место. Эксперты Open Doors приписывают правящему там с 1993 года президенту Исайясу Афеверки диктаторскую паранойю: христиан считают "агентами Запада" и реальной угрозой для государства, говорит Роде. "Диктаторский режим панически боится потерять влияние".

В 1993 году Эритрея после десятилетий войны отвоевала у Эфиопии независимость. И страх быть снова ею захваченной просто огромен. Попытка государственного переворота в начале 2013 года привела к многочисленным арестам христиан.

По сообщениям, примерно 1000 христиан удерживают в подвалах и морских контейнерах – без обвинений, без каких-либо перспектив процесса – и без надежды. "Отпускают обычно только тяжелобольных, чтобы они не умерли в заключении и не стали мучениками", - говорит Роде.

В своем докладе Совет ООН по правам человека в июне 2015 года обвинил режим в произвольном проведении казней и систематических пытках. "В Эритрее царит не закон, а страх", - говорится в резюме.

Под особым давлением оказались все христиане, которые не принадлежат к традиционной православной церкви Эритреи. Протестантские церкви, евангелисты, обращенные мусульмане, Свидетели Иеговы, из которых, по крайней мере, 73 находятся в тюрьме – некоторые с 1993 года, потому что отказались пойти на военную службу.

При президенте Афеверки страна превратилась в казарму – по оценкам, 200 000 несовершеннолетних новобранцев находятся на бессрочной военной службе. Сотни тысяч молодых людей бежали, чтобы избежать этого бесконечного служения стране. Половина населения в Эритрее – мусульмане, Open Doors оценивает потенциал радикализации как высокий. Правительство поддерживает военными средствами исламистские террористические сети, такие как аль-Шабаб, что привело к обширной международной изоляции страны.

Ситуация в Эритрее наглядно демонстрирует, как разрушительно авторитарное правительство влияет на свободу вероисповедания. Но отсутствие функционирующего государства имеет аналогичный эффект: Ливия – утопающее в хаосе несостоявшееся государство с двумя конкурирующими правительствами и многочисленными, хорошо вооруженными ополченцами – впервые оказалась в десятке отрицательного рейтинга.

Одна из основных причин такого развития событий – продвижение "Исламского государства". Свержение диктатора Каддафи оставило вакуум власти, который был заполнен самыми разными салафистами и джихадистами. При отсутствии верховенства права, безнаказанности и невероятной коррупции, христиане, как и все другие, беспомощны перед произволом.

Дело дошло до кампаний по запугиванию, арестов и убийств. В последние годы сотни христиан были похищены военизированными формированиями. Чернокожих и не-арабских африканцев преследуют не только по религиозному, но и по расовому признаку. "Большинство иностранных христиан уже покинули страну", - говорит Роде. Тем, кто остался, очень трудно. Отступление от ислама считается главным преступлением, обращенным приходится опасаться за свою жизнь.

Пакистан занимает 6-е место в World Watch List. Ни в одной из других 50 стран, за исключением Нигерии, нет такого высокого уровня насилия над христианами, как здесь. Пакистанский уголовный кодекс предусматривает смертную казнь за богохульство. Мусульмане в стране рассматривают это как разрешение самостоятельно принимать меры против религиозных меньшинств.

Правозащитная организация Human Rights Watch говорит, по меньшей мере, о 60 смертях в результате насилия, начиная с 1990 года. "Мы видим, что имамам в течение очень короткого времени удается поднять тысячи людей и вывести их на улицу", - говорит Роде. Все чаще при этом дело доходит до самосуда над христианами, до бомб и поджогов церквей и христианских кварталов.

Всего два примера: В марте 2015 года в метрополии Лахор, по меньшей мере, 25 человек погибли в результате поджога двух церквей. Всего за несколько месяцев до этого, группа мусульман убила здесь христианскую пару, которая якобы осквернила Коран.

По оценкам, в Пакистане проживают 3,8 млн христиан. Нет никаких данных о безнадежной ситуации молодых христиан в исламской республике: уже многие годы у христианских семей панический страх вызывают похищения, порабощение, изнасилования и принудительные браки девушек и женщин. "Таких примеров было очень много, но из-за большого количества незарегистрированных случаев, нет надежных данных", - говорит Роде. "Они бы только преуменьшили проблему". Для пострадавших систематическое, часто безнаказанное нарушение прав человека – это настоящий кошмар. "Полиция ничего не делает, поскольку боится, что сама может столкнуться с проблемами".