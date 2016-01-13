Парламент Казахстана единогласно проголосовал за самороспуск
15:17, 13 января 2016Мир
948 0
Мажилис Казахстана принял обращение к президенту Нурсултану Назарбаеву о роспуске парламента.
Мажилис решил самораспуститься / BNews.kz
Как передает DW, на пленарном заседании в среду, 13 января, депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли обращение к президенту с просьбой о досрочном роспуске Мажилиса.
Читайте такжеВ БПП уверяют, что никому не удастся "распустить эту Верховную Раду"
"Присутствовало 103, "за" проголосовали 103 депутата", - объявил итоги вотума спикер мажилиса Кабибулла Джакупов.
Досрочные выборы могут состояться уже в конце марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter