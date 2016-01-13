Парламент Казахстана единогласно проголосовал за самороспуск

Как передает DW, на пленарном заседании в среду, 13 января, депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли обращение к президенту с просьбой о досрочном роспуске Мажилиса.

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"Присутствовало 103, "за" проголосовали 103 депутата", - объявил итоги вотума спикер мажилиса Кабибулла Джакупов.

Досрочные выборы могут состояться уже в конце марта.