Представители посольств комментируют возможный роспуск парламента

Представители иностранных посольств в Украине в интервью Би-Би-Си комментируют возможный роспуск Верховной Рады.

В посольстве России, сказали, что давать оценки – конституционно или неконституционно распускать Верховную Раду - можно будет только после реальных шагов Президента.

Руководитель пресс-службы посольства Владимир ЕВГЕНЕНКО сказал Би-Би-Си: "Действует Президент в рамках Конституции. Как Президент, он за все отвечает. И пока он действует в рамках Основного Закона, к нему нельзя предъявить какие-то особые претензии. Но другое дело – что он изберет, к каким действиям перейдет. Это уже другое дело. Действия его могут быть разноплановые. И когда он прибегнет к тем или иным шагам, тогда мы и будем оценивать. Есть или не имеет оснований распускать Верховную Раду – пускай решает Президент".

Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ в интервью Би-Би-Си заявил, что В.ЮЩЕНКО имеет право распускать парламент, выразив убеждение, что назначение премьера, кто бы он ни был, не повлияет на внешнеполитический курс Киева, направленный на членство в НАТО и ЕС.

"У Президента такое право есть, - считает он. – Какое он примет решение – это решение Президента Украины. Любой шаг, который будет делать политикум Украины, будет приемлемым для нас, если от этого будет хорошо для Украины. Для Грузии приоритетом является евроатлантическая интеграция. Это было бы важно и для Украины. В тандеме – Киев и Тбилиси – мы бы быстрее прошли путь к членству в НАТО. Но это внутреннее решение украинских политиков и народа. Круглый стол подтвердил, что такого курса придерживается Президент, который отвечает за внешнюю политику. Нет сомнения, что он не изменится, кто бы ни стал премьером".

Как напоминает Би-Би-Си, накануне состоялся телефонный разговор президентов Украины и Польши В.ЮЩЕНКО и Леха КАЧИНСКОГО. Шла речь, в том числе и о ситуации в Украине и путях выхода из политического кризиса. Польская пресса цитирует слова руководителя канцелярии польского президента, который сказал, что В.ЮЩЕНКО подтвердил возможность роспуска Верховной Рады.

Между тем первый заместитель МИД Польши Павел КОВАЛЬ сказал, что Варшава намерена поддерживать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины независимо от развития ее внутриполитической ситуации.

П.КОВАЛЬ подтвердил, что Украина должна быть оптимистом, и что ее быстрое членство в НАТО очень реально, в частности, большая возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в альянсе уже осенью.

В то же время посол Германии в Киеве Райнгард ШЕФФЕРС на вопрос СМИ – является ли роспуск Верховной Рады и проведение повторных парламентских выборов оптимальным выходом из кризиса - избежал комментариев, а пресс-секретарь американского посольства Молли СТИВЕНСОН сказала Би-Би-Си, что США не могут влиять на решение украинского Президента. М.СТИВЕНСОН сказала: "Это решение принимает украинское руководство. США не могут на это влиять непосредственно. Мы готовы работать с любым правительством, которое будет демократически сформировано. Мы ожидаем, что такое правительство таки появится после свободных выборов, которые состоялись в марте".

На вопрос, можно ли ожидать изменений внешнеполитического курса в случае премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, пресс-секретарь посольства сказала, что здесь много невыясненного, выразив надежду, что Киев будет поддерживать добрые взаимоотношения с США и Западной Европой, а также своими соседями, в том числе и Россией.