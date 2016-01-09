Турция заявляет об отражении атаки исламистов в Ираке - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

8 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 18 исламистов, тогда как, по его словам, ни один турецкий военный не погиб.

Эта стычка произошла возле военной базы в Башике, что недалеко от города Мосул, который джигадисты контролируют с июня 2014 года.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что Турция не выполнила обещания вывести свои войска из северной части Ирака, где они учат местных ополченцев воевать против экстремистской группировки «Исламское государство».