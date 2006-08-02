Грузия отказалась от российской электроэнергии

2 августа прекратился импорт электроэнергии из России в Грузию. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Арчил НИКОЛЕИШВИЛИ.

Как сообщает ГрузияOnline, импортировать электроэнергию из России в страну больше нет необходимости. Нехватка электроэнергии теперь будет восполнятся за счет внутренних ресурсов республики. 1 августа были запущены три агрегата ИнгуриГЭС, в результате чего в энергосистему страны дополнительно поступило 600 МВт электроэнергии.

По линии электропередачи "Кавкасиони" в Грузию из России поступало 100 МВт электроэнергии. Надо отметить, что аварии на линии случались постоянно. Так, 31 мая авария на "Кавкасиони" стала причиной прекращения подачи электроэнергии из России в Грузию, в результате чего восточная часть страны осталась без света. Тогда нехватку электроэнергии удалось восстановить за счет гидроэлектростанций Грузии.

В начале этого года в Грузии разразился тяжелый энергетический кризис, когда были выведены из строя ряд ЛЭП и газопровод, по которым республика получала электричество и газ из России. Тогда грузинские политики обвиняли Россию в "энергетическом шантаже" страны.